В Австралії пілот літака помітив викладений на землі сигнал SOS

Сигнал SOS, викладений з каміння, з'явився на узбережжі в у віддаленій частині західної Австралії і стривожив місцеву поліцію.

У співробітників поліції з'явилися припущення, що хтось, можливо, пропав або потрапив в біду і просить про допомогу - можливо, навіть кілька людей.

Сигнал був виявлений пілотом вертольота неподалік від бухти Свіфт-бей, відстань від якої до найближчого міста Брум становить близько 500 км.

Знахідка дала початок наземної пошукової операції, причому поліції довелося добиратися до місця повітряним транспортом через рельєф місцевості, інформує ВВС.

Поліція намагається з'ясувати, чи не пропадали в цьому регіоні люди, які, можливо, і виклали напис.

Влада звернулася до населення країни із проханням про допомогу, так як навколо викладеного камінням знака не було виявлено "ніяких ознак недавнього перебування людей".

Поліцейським вдалося виявити сліди давнього кемпінгу неподалік від кам'яного сигналу, однак не можна виключати, що напис з'явився багато років тому і раніше його просто не помічали.

У 2015 році британський турист, що загубився в пустельному районі Квінсленда, був врятований,після того як написав сигнал SOS на піску.