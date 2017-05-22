Трамп дав Китаю сто днів на розборки з компаніями, які працюють з Північною Кореєю

Президент США Дональд Трамп дав китайській владі відстрочку на введення санкцій проти компаній, які співпрацюють з КНДР. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Asahi Shimbun.

Трамп заявив, що під американські санкції потраплять ті компанії, які продовжать співпрацювати з КНДР. На цій юрособі накладатимуться ті ж обмеження, що діють проти Північної Кореї.

За ці 100 днів китайська влада повинна придумати, як посилити заходи на Пхеньян, щоб він припинив свою ядерну і ракетну програми.

Нагадаємо, Північна Корея провела черговий запуск ракет. Уряд Японії у зв’язку з новим ракетним запуском Пхеньяном відкрив кризовий штаб при канцелярії прем’єр-міністра.