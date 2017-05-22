Маккейн назвав Путіна бандитом, а Лаврова - його маріонеткою

Відомий американський сенатор Джон Маккейн виступив з різкою критикою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

На думку Маккейна, главі МЗС РФ нічого робити в овальному кабінеті, так як він - «маріонетка бандита і вбивці». Крім того, Лавров, за словами Маккейна - «пропагандист» Володимира Путіна. Російський лідер, як вважає сенатор, використовував високоточну зброю для ударів по лікарнях в Алеппо, Сирія.