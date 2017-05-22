Спека в Японії: госпіталізовано понад 400 осіб

Незвична спека в Японії – температура повітря у Токіо піднімається вище 30 градусів за Цельсієм впродовж дня. Мешканці столиці рятуються тим, що постійно п‘ють воду і ховаються у затінку. Місцева влада створила спеціальний додаток до мобільних телефонів, що радить як вберегтися від спекотної погоди.

Лише впродовж останнього тижня від сонячного удару госпіталізовано понад 400 людей.

Мешканці Токіо кажуть, що звикли до такої погоди у липні і серпні, але зараз температура так блискавично піднялася вгору, що люди не встигли пристосуватися до нових метеоумов.