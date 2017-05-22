Швейцарія відмовляється від атомних станцій

Громадяни Швейцарії на всенародному референдумі проголосували за покрокову відмову від атомної енергії і перехід до альтернативних джерел. Згідно з попередніми підрахунками, 58% учасників схвалили відповідну ініціативу уряду, передає Deutsche Welle.

Новий закон, який вступить в силу в 2018 році, передбачає поступовий перехід до поновлюваних джерел енергії до 2050 року і зниження енергоспоживання. П'ять швейцарських атомних станцій будуть працювати до тих пір, поки не закінчаться гарантії їх надійного функціонування - за оцінками експертів, ще 10 - 15 років. При цьому нові АЕС будуватися вже не будуть.

Однак повідомляється, що повне відключення всіх АЕС до 2029 року швейцарці відхилили на референдумі в листопаді 2016 року.