КНДР здійснила успішний запуск балістичної ракети

Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети середньої дальності, здатної нести ядерну боєголовку. Ракета готова для використання у військових цілях, стверджує Пхеньян.

Останній запуск балістичної ракети середньої дальності був успішним, заявили в понеділок, 22 травня, в КНДР, передає державне північнокорейське агентство KCNA. Стверджується, що ракета може нести ядерну боєголовку і готова для використання у військових цілях.

Північнокорейське агентство також наводить слова глави КНДР Кім Чен Ина, який заявив, що "цей тип ракет повинен бути якомога швидше запущений в серійне виробництво".

За даними південнокорейських військових, ракета, запущена в КНДР у другій половині дня 21 травня, пролетіла близько 500 кілометрів, після чого впала в Японське море. За оцінками американських військових фахівців, дальність польоту цієї ракети була менша, ніж при трьох останніх запусках.

Попередній запуск ракети в КНДР був проведений 14 травня. Того разу ракета пролетіла 787 кілометрів, досягла висоти в 2100 кілометрів і також впала в море - приблизно в 100 кілометрах від Приморського краю. Раніше, 29 квітня, північнокорейські військові провели невдале ракетне випробування - снаряд не покинув повітряний простір КНДР, впавши незабаром після старту.

На початку березня Північна Корея також запускала кілька балістичних ракет, дальність польоту яких дозволяла їм досягти території Сполучених Штатів. КНДР веде розробки і випробування ядерної зброї і балістичних ракет в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.