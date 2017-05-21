В Китаї ліквідовано мережу американських "кротів"

У Китаї в 2010-2012 роках були вбиті або взяті під варту від 18 до 20 агентів ЦРУ. При цьому до цих пір невідомо, що послужило причиною провалу американської агентурної мережі в КНР, повідомила в суботу, 20 травня, газета The New York Times (NYT).

За даними видання, або в ЦРУ проник китайський шпіон-"кріт", або комунікаційні системи спецслужби виявилися доступними для китайських хакерів. Це найбільш чутливий провал ЦРУ за кілька десятиліть. У самому відомстві відмовилися від коментарів.

Як уточнюється в опублікованому матеріалі з посиланням на кількох нинішніх або колишніх співробітників уряду США, до 2010 року ЦРУ створило в Китаї добре законспіровану мережу агентів, які передавали цінну інформацію про роботу уряду в Пекіні. Але до кінця 2010 року інформаційний потік почав вичерпуватися, а з 2011 року американські агенти стали пропадати.

Один з американських агентів був застрелений на очах у його колег у внутрішньому дворі урядової будівлі, що виглядало як попередження американським спецслужбам припинити розвідувальну діяльність. Втрати ЦРУ в КНР за масштабами можна порівняти лише з провалами агентури в СРСР і пізніше в РФ через діяльність радянських і російських агентів- "кротів" Олдріча Еймса і Роберта Ханссена, пише NYT.

Коли стало ясно, що все більше агентів ЦРУ в Китаї виявляються убитими, відомство почало спільне з ФБР розслідування. Були перевірені всі працівники посольства США в Пекіні, і в кінці кінців підозра впала на одного колишнього співробітника ЦРУ, але для його затримання не вистачило доказів, уточнює газета.