З армії Німеччини зникає зброя

За останні роки в бундесвері пропало більше зброї, ніж було відомо до сих пір. Про це в суботу, 20 травня, пише журнал Der Spiegel з посиланням на внутрішній документ міністерства оборони ФРН.

Відповідно до публікації, в 2015 році після навчальних стрільб в німецькій армії зникли три автомати G36, дві автоматичні гвинтівки G3 і один пістолет P8. Роком пізніше були зареєстровані пропажі двох G36, одного P8 і трьох сигнальних пістолетів.

Федеральна прокуратура розслідує, чи не пов'язано зникнення двох автоматів, пістолета P8 і ще одного сигнального пістолета з бронетранспортера в лютому цього року зі справою підозрюваного в причетності до тероризму старшого лейтенанта Франко А. (Franko A.). БТР був зламаний на полігоні Мунстер.