Трамп розпочав своє перше світове турне

Саудівська Аравія – перша зупинка у світовому турне нового президента США, яке охопить Близький Схід та Європу. У розпал політичної кризи на батьківщині Дональд Трамп вирушив налагоджувати закордонні зв‘язки.

В Ер-Ріяді господар Білого Дому візьме участь у саміті країн Перської затоки, де, як очікується, головною темою стане боротьба з тероризмом, у першу чергу, в регіоні.

“Любі американці! На цих вихідних я вирушаю у першу подорож закордон на посаді президента. Цей візит має історичне значення для американського народу. Я зустрінуся з лідерами багатьох країн світу, аби зміцнити наші дружні зв‘язки, побудувати нове партнерство та об‘єднати увесь цивілізований світ у боротьбі з тероризмом”, – оголосив Трамп у щотижневому зверненні.

В Ер-Ріяді задоволені, що Трамп обрав королівство першою країною свого дебютного турне, розраховуючи укласти важливі економічні та політичні угоди.

“Це величезний імпульс для наших відносин. Саудівська преса дуже позитивно відгукується про візит Трампа до королівства. Усе це зрозуміло, адже це справді історична подія. Це візит безпрецедентного масштабу”, – зазначив політичний коментатор Салман аль-Ансарі.

Після Саудівської Аравії Трамп вирушить до Ізраїлю та Палестини, а потім до Європи, де зустрінеться з очільниками ЄС та НАТО, а також візьме участь у саміті “Великої сімки” на Сицилії.