В Італії за відмову від вакцинації - штраф до 7 тисяч євро

Уряд в Італії постановив, що діти повинні бути обов‘язково вакциновані проти 12 найбільш поширених захворювань.

Якщо діти не щеплені, їхніх батьків штрафуватимуть на суму від 500 до 7 з половиною тисяч євро.

Італія зафіксувала цього року майже утричі більше випадків інфекційних захворювань.

“Це не надзвичайний стан, але це викликає занепокоєння, на що уряд має реагувати. Я переконаний, що з необхідними і поступовими кроками буде забезпечено набагато вищий за нинішній рівень захисту дітей,” – заявив прем‘єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

Нові заходи запроваджуються після інтенсивних дебатів.

Проти них виступають популістський рух “П‘ять зірок” і противники вакцинації.

Окремі медики попереджають про ризики для здоров‘я від певного щеплення.