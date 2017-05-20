Трамп втрачає позиції

Рейтинг президента США Дональда Трампа опустився до найнижчої позначки з моменту його інавгурації 20 січня. Про це свідчать результати опитування громадської думки, оприлюднені агентством Reuters і соціологічним інститутом Ipsos в п'ятницю, 19 травня.

Згідно з цими даними, лише 38 відсотків респондентів позитивно оцінюють дії Трампа на посаді глави держави, в той час як 56 відсотків опитаних не схвалюють прийнятих ним заходів. Ще близько шести відсотків заявили, що відчувають "змішані почуття", коли їх запитують про політику президента Трампа.

Соратники Трампа по партіїтакож критично оцінюють його дії. Так, 23 відсотки респондентів-республіканців висловили невдоволення ним. Всього тиждень тому цей показник становив 16 відсотків. Ослаблення підтримки в цьому середовищі тягне вниз загальні рейтинги, пояснюють експерти.

Опитування Reuters / Ipsos проводилося з 14 по 18 травня, в ньому брали участь тисяча дев'ятсот сімдесят один респондент, в тому числі 721 республіканець і 795 демократів.

Напередодні інавгурації про Трампа позитивно відгукувалися лише 40 відсотків респондентів, У той же час рейтинг екс-президента Барака Обами становить 58 відсотків.