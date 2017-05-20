Водій на бульдозері перекрив начинене вибухівкою авто

Запеклі бої точаться за західний Мосул в Іраку.

Терористи використовують смертників і начинені вибухівкою автомобілі, щоб атакувати військових. Під час однієї з таких спроб терориста зупинив бульдозер.

“Він виїхав прямо переді мною з бічної дороги, — розповів чоловік. — Він спробував об‘їхати мене, але я перегородив йому шлях, і тоді він висадив своє авто у повітря”.

Попри те, що битва за Мосул триває вже місяці, з міста досі тікають цивільні. Найближчим часом зону бойових дій можуть покинути до 200 тисяч мирних жителів, повідомляє гуманітарна місія ООН в Іраку.

За її даними, з початку операції зі звільнення Мосула у жовтні минулого року свої домівки були змушені покинути 700 тисяч людей. ООН і гуманітарні організації насилу дають собі ради з великим напливом біженців.