Військовий літак США перехопили китайські винищувачі

Китайські винищувачі перехопили літак ВПС США над Східно-Китайським морем. Про це в п'ятницю, 19 травня, повідомив представник командування Тихоокеанськими військово-повітряними силами США Лорі Ходж.

Інцидент стався з американським Boeing WC-135 - літаком спеціального призначення, який збирає зразки атмосфери з метою виявлення та ідентифікації ядерних вибухів. Його перехопили два китайських СУ-30. Американські льотчики охарактеризували поведінку китайців як "непрофесійну", виходячи з швидкості винищувачів і дистанції, на яку вони наблизилися до американського борту.

"Ми продовжимо обговорювати інцидент в приватному порядку з китайською стороною", - заявив Лорі Ходж, зазначивши, що використовувати передбачається як дипломатичні, так і військові канали.

У 2013 році Китай ввів обмеження для польотів над великою зоною Східно-Китайського моря. США як і раніше вважають цю зону міжнародним повітряним простором.