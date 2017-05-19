Прокуратура Швеції припиняє розслідування проти Джуліана Ассанжа
Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж звинувачується у згвалтуванні.
Прокуратура Швеції вирішила припинити розслідування відносно засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа.
Він звинувачується в згвалтуванні. У той же час британська поліція повідомила, що Ассанж буде заарештований, якщо покине територію посольства Еквадору в Лондоні, де переховується з 2012 року. Ассанж відкидає звинувачення на свою адресу. Він побоюється видачі в США, де йому загрожує смертна кара за публікацію в Wikileaks декількох тисяч секретних військових і дипломатичних документів.
Якщо Ассанж вийде з посольства, британці відразу видадуть його США.