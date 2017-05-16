В Японії рятувальники виявили двох пасажирів літака, що розбився

Рятувальники знайшли двох пасажирів літака військово-повітряних сил самооборони країни, що розбився. Зараз фахівці встановлюють їх стан. Про це повідомляє NHK.

Нагадаємо, LR-2 зазнав аварії 15 травня. Його уламки були знайдені в місті Ассаб в районі дамби.

Рятувальникам вдалося виявити частину фюзеляжу. У цьому ж районі були знайдені двоє людей.

Повітряне судно вилетіло з аеропорту Окадама в Саппоро для екстреної го перевезення пацієнта. В районі повітряної гавані Хакодате літак пропав з радарів. На його борту знаходилися чотири людини.