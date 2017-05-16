США звинуватили владу Сирії в спалюванні тіл з метою приховати сліди тортур.

Супутникові знімки передбачуваного крематорію при військовій в'язниці опублікував Держдепартамент. У відомстві заявили, що злочини сирійського режиму відбуваються при безумовній підтримці Росії та Ірану і закликали Москву покласти їм кінець. Раніше про тортури в сирійських в'язницях повідомили правозахисники з міжнародної організації Amnesty International.