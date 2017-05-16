Італійські поліцейські розкрили мафіозну групу, що наживалася на мігрантах

На півдні Італії поліція заарештувала близько 70 осіб за звинуваченням у крадіжці грошей, призначених на утримання шукачів притулку.

Серед затриманих – директор одного з найбільших в країні центрів з прийому мігрантів, а також представники католицької церкви.

Вважається, що один з кланів калабрійської мафії – “Ндрангети” – повністю контролював цей центр і привласнював гроші, що виділяються державою на харчування біженців та інші потреби.

Крім того, мешканців табору використовували як безкоштовну робочу силу.

Щороку на проживання та харчування мігрантів Італія виділяє 16 млн євро.

У поліцейській операції, що отримала кодову назву “Джонні”, брали участь понад 500 співробітників правоохоронних органів.

У злочинної групи конфісковані активи на суму у більш як 70 мільйонів євро, а також низку об‘єктів нерухомості.

Розслідування тривало два роки – воно почалося з публікації в місцевій пресі відомостей про зв‘язки мафії з центром для мігрантів.