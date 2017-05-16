Франція та Німеччина обіцяють відновити довіру до єдиної Європи

Франція та Німеччина обіцяють працювати разом, аби відновити довіру до єдиної Європи. Про це лідери країн заявили на прес-конференції з нагоди візиту до Берліна Емманюеля Макрона, який приїхав до Німеччини у свій перший робочий день на посаді президента Франції.

У Берліні особливо зраділи перемозі Макрона на виборах. Канцлерка Анґела Меркель першою серед світових лідерів привітала його. У Німеччині розраховують на те, що наймолодший президент Франції буде рішуче відстоювати цінності єдиної Європи.

І Меркель, і Макрон визнають, що ЄС потребує глибинних реформ, щоб мінімізувати бюрократичність структури. Лідери Німеччини і Франції наголосили на необхідності розпочати роботу вже зараз, аби зміцнити єврозону та увесь ЄС після виходу з нього Великої Британії.

Про конкретні шляхи реформування Євросоюзу Берлін і Париж вочевидь оголосять уже після парламентських виборів. У Німеччині вони відбудуться наприкінці вересня, а у Франції – в червні.