Чоловік з друзями зґвалтував екс-кохану, розчленував її і згодував собакам
Бандити розбили їй череп цеглою, спотворили тіло і вбили.
Кинутий чоловік зґвалтував свою колишню подружку з шістьма іншими чоловіками, після чого вбив і згодував собакам.
Інцидент стався в Індії.
Як повідомляє Daily Mail, чоловік викрав колишню кохану, після чого разом із зловмисниками влаштував групове згвалтування дівчини.
Після цього бандити розбили їй череп цеглою, спотворили її тіло і вбили. На цьому зловмисники не зупинилися. Тіло загиблої вони зрешетили і згодували собакам.
Правоохоронці змогли встановити особи зловмисників, після чого затримали і заарештували підозрюваних в жорстокій розправі.