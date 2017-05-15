Чоловік з друзями зґвалтував екс-кохану, розчленував її і згодував собакам

Чоловік з друзями зґвалтував екс-кохану, розчленував її і згодував собакам

Бандити розбили їй череп цеглою, спотворили тіло і вбили.

Джерело: Відомості

Кинутий чоловік зґвалтував свою колишню подружку з шістьма іншими чоловіками, після чого вбив і згодував собакам.

Інцидент стався в Індії.

Як повідомляє Daily Mail, чоловік викрав колишню кохану, після чого разом із зловмисниками влаштував групове згвалтування дівчини.

Після цього бандити розбили їй череп цеглою, спотворили її тіло і вбили. На цьому зловмисники не зупинилися. Тіло загиблої вони зрешетили і згодували собакам.

Правоохоронці змогли встановити особи зловмисників, після чого затримали і заарештували підозрюваних в жорстокій розправі.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...