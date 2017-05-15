Партія Меркель здобула перемогу в Північному Рейні-Вестфалія

Блок ХДС-ХСС на чолі з канцлером Анґелою Меркель здобуває історичну перемогу у ключовій землі Німеччини — Північний Рейн-Вестфалія.

У найбільш заселеному регіоні країни понад 50 років у владі перебували соціал-демократи. Однак цього разу виборці віддали перевагу консерваторам, які набирають понад 34% голосів.

Тепер ХДС виставить в цій федеральній землі свого прем‘єр-міністра Арміна Лашета.

Він так прокоментував перемогу: “Любі друзі! Який чудовий день для землі Північний Рейн-Вестфалія. На цих виборах ми ставили перед собою дві мети — усунути від влади уряд соціал-демократів і стати найпотужнішою політичною силою. І нам вдалося усього цього досягти. І я дякую усім тим, хто підтримував нас упродовж останніх днів.”

Це вже третя поразка на місцевих виборах для партії на чолі з Мартіном Шульцем. Соціал-демократи здобувають трохи більше 30% голосів. Це — найгірший результат для цієї політичної сили за всю історію Німеччини.

“Це дуже важкий день для соціал-демократів, важкий особисто для мене. Я походжу з землі, в якій сьогодні ми зазнали нищівної поразки. Ми програли дуже важливі для нас вибори”, – заявив Мартін Шульц.

Чинна прем‘єрка, соціал-демократка Ганнелоре Крафт вже подала у відставку з посади як голови земельної організації соціал-демократів, так і віце-голови партії.

Голосування у Північному Рейні-Вестфалія вважають генеральною репетицією виборів до бундестагу, що відбудуться у вересні. На них партія Анґела Меркель розраховує залишитися у владі на четвертий термін.