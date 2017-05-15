Північна Корея проводитиме нові ракетні випробування

​Лідер КНДР Кім Чен Ин дав вказівку ракетній галузі «готуватися до нових випробувань. «Необхідно створювати більш точні ядерні пристрої, а також готуватися до нових випробувань, які триватимуть до тих пір, поки Сполучені Штати і їх васали не зроблять правильний вибір», - зазначив лідер.

Нагадаємо, резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР розробку ядерної зброї і засобів її доставки. У Пхеньяні ці документи не визнають, стверджуючи, що країна має повне право зміцнювати обороноздатність на тлі ворожої політики Вашингтона.

Напередодні Північна Корея успішно запустила балістичну ракету середньої дальності «Хвансон-12», вона пролетіла близько 800 кілометрів і впала в море, повідомляють ЗМІ.