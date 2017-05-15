Північна Корея проводитиме нові ракетні випробування
Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин.
Лідер КНДР Кім Чен Ин дав вказівку ракетній галузі «готуватися до нових випробувань. «Необхідно створювати більш точні ядерні пристрої, а також готуватися до нових випробувань, які триватимуть до тих пір, поки Сполучені Штати і їх васали не зроблять правильний вибір», - зазначив лідер.
Нагадаємо, резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР розробку ядерної зброї і засобів її доставки. У Пхеньяні ці документи не визнають, стверджуючи, що країна має повне право зміцнювати обороноздатність на тлі ворожої політики Вашингтона.
Напередодні Північна Корея успішно запустила балістичну ракету середньої дальності «Хвансон-12», вона пролетіла близько 800 кілометрів і впала в море, повідомляють ЗМІ.