З музею Ліона викрали дорогоцінну тіару Діви Марії

З музею Ліона вкрали дорогоцінні експонати на мільйон євро. Інцидент стався в музеї образотворчих мистецтв Фурвьер, що представляє предмети християнського французького і світового мистецтва.

Зловмисники викрали тіару Діви Марії з дорогоцінними каменями і ряд інших цінностей. Унікальна тіара інкрустована 1 791 коштовним каменем. Також грабіжники винесли перстень і чашу.

Як підрахували експерти, сума збитку, нанесеного грабіжниками, склала понад мільйон євро.

Відзначається, що зловмисникам вдалося втекти до того, як співробітники поліції прибули на екстрений виклик.