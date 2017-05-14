З музею Ліона викрали дорогоцінну тіару Діви Марії
Унікальна тіара інкрустована 1 791 коштовним каменем.
З музею Ліона вкрали дорогоцінні експонати на мільйон євро. Інцидент стався в музеї образотворчих мистецтв Фурвьер, що представляє предмети християнського французького і світового мистецтва.
Зловмисники викрали тіару Діви Марії з дорогоцінними каменями і ряд інших цінностей. Унікальна тіара інкрустована 1 791 коштовним каменем. Також грабіжники винесли перстень і чашу.
Як підрахували експерти, сума збитку, нанесеного грабіжниками, склала понад мільйон євро.
Відзначається, що зловмисникам вдалося втекти до того, як співробітники поліції прибули на екстрений виклик.