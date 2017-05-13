У Німеччині пасажир спровокував евакуацію людей з літака

В аеропорту німецького міста Кельн пасажирів лайнера Boeing 737 евакуювали через розмови одного з чоловіків, що знаходився на борту. Як інформують ЗМІ, близько півтори сотні людей були виведені з літака за кілька хвилин до зльоту.

За попередніми даними, двоє пасажирів підслухали розмову одного з людей, що знаходилися в салоні, після чого висловили бажання покинути рейс. Про свої побоювання вони розповіли представникам австрійської авіакомпанії Niki.

Відзначається, що вони відмовилися повертатися на борт. Після цього 167 чоловік були евакуйовані. Літак відправився до місця призначення лише через кілька годин. За інформацією, ніяких підозрілих предметів на борту виявлено не було.