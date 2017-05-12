У центрі Риму прогримів вибух (відео)

Вибух прогримів в центрі Риму. Як повідомляє телеканал RaiNews24, вибух прогримів вранці в п'ятницю на вулиці Авентіно в центральній частині італійської столиці.

Пригода сталася біля поштового відділення. В результаті НП був пошкоджений один автомобіль. За попередніми даними, вибухнула посилка, що знаходилася в машині поштової служби.

За даними телеканалу, жертв і постраждалих немає.

При цьому, за даними агентства Ansa, не виключена жодна версія, в тому числі використання саморобного вибухового пристрою.

На місці події працюють пожежні розрахунки і поліція, обставини події з'ясовуються.