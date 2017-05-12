У Венеції протестують проти зміни конституції

Щонайменше 10 осіб отримали поранення у середу у столиці Венесуели під час сутичок маніфестантів з поліцією. Опозиція повідомляє про одного загиблого.

Протестувальники кидали у поліцію пляшки з фекаліями — новий вид зброї, який вони застосовують останнім часом. Також у бік правоохоронців летіло каміння.

Поліція відповідала водометами та сльозогінним газом.

Чимало учасників антиурядових акцій ховали свої обличчя за масками.

Протести у Венесуелі не вщухають з початку квітня. Опозиція закликає людей не припиняти їх.

Нову хвилю народного гніву спричинило рішення президента Мадуро скликати асамблею, щоб переписати конституцію країни.

Опозиційний лідер Енріке Капрілес у середу заявив, що серед наближених до Мадуро військових є ті, хто незгодний з цим:

“85 військових, члени їхніх родин попросили мене повідомити усім ЗМІ, що існує група, яка хоче стати на захист Конституції.”

У вівторок парламент Венесуели, в якому переважають опозиційні депутати, визнав рішення Ніколаса Мадуро про скликання асамблеї таким, що суперечить основному закону держави. Вони зауважили, що президент порушив одразу кілька статей конституції.