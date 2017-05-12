У Бразилії екс-президента звинувачують у корупції

У Бразилії у середу допитали колишнього президента країни Луїса Інасіу Лулу да Силву. Він проходить у справі про корупцію. Допит тривав 5 годин.

Прибічники екс-президента збиралися влаштувати маніфестації на його підтримку перед приміщенням суду. Однак поліція за наказом місцевої влади перекрила квартал. В місті цього дня були посилені заходи безпеки.

Прихильники Лули да Силви тим не менш спромоглися зібратися і провести мітинг, в якому узяли участь відомі політики.

“Я живий, і я збираюся знову балотуватися у президенти республіки”, – заявив під час акції колишній президент Бразилії.

Підтримку йому висловила усунута від президентської влади Джилма Руссефф, яка вважає Лулу да Силву своїм “хрещеним батьком”.

Прокуратура звинувачує Луїса Інасіу Лулу да Силву у корупції і відмиванні грошей на суму у понад 1 млн доларів. За її даними, частину цих грошей він вклав у розкішну нерухомість. Він та його родина начебто причетна до корупційної схеми, пов‘язаної з державною нафтогазовою компанією Petrobras.