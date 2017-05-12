Трагедія на весіллі: в Індії на гостей обвалилась стіна

Понад 20 людей, у тому числі п‘ятеро дітей, загинули під час святкової церемонії у штаті Раджастан на заході країни.

Свято проходило просто неба, столи були накриті під навісом біля стіни будинку. Стіна заввишки у майже 4 метри обрушилася у момент, коли почався дощ і чимало людей намагалися сховатися від негоди.

Поранень зазнали кілька десятків осіб, усі вони доправлені у лікарню.

Правоохоронні органи розпочали слідство, проти власника будівлі порушено кримінальну справу, його звинувачують в ненавмисному масовому вбивстві.

За однією з версій, стіна не витримала сильної зливи, бо її послабила недавня пилова буря.