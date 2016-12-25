Експерти: балістичні ракети КНДР до 2020 року зможуть долітати до США

Балістичні ракети Північної Кореї вже через три роки зможуть досягати території США. З таким прогнозом виступили експерти Південної Кореї. У доповіді Інституту стратегії національної безпеки, що працює під егідою Національного агентства розвідки республіки, говориться, що швидкий розвиток північнокорейської ядерної програми вражає.

"Серйозність північнокорейської ядерної програми полягає в швидкому зростанні числа боєголовок, а також їх мінітюаризації і різноманітності", - наголошується в документі.

Також фахівці нагадують, що в ході останніх випробувань розроблена в КНДР балістична ракета пролетіла близько 1,4 тисячі кілометрів.

У доповіді також говориться, що розробка міжконтинентальних ракет підводного базування займе кілька років. На думку експертів, тепер це стало питанням часу для КНДР, а не технологій.