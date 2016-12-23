Італія вшановує поліцейського, який застрелив берлінського терориста

Лука Ската / Фото: Facebook

Лука Ската працює всього дев’ять місяців, а на випробувальному терміні в Мілані працював взагалі тільки три. Зараз він вважається героєм після вбивства найбільш розшукуваного в Європі злочинця — Аніса Амрі, котрий підозрюється в здійсненні терористичної атаки в Берліні в понеділок, під час якої було вбито 12 осіб, повідомляє The Local.

29-річний Лука Ската, родом із Сицилії, застрелив Амрі в п’ятницю вранці. Зловмисник відкрив вогонь по Ската і його колезі під час звичайної перевірки після того, як вони попросили його пред’явити свої ідентифікаційні документи.

Колега Луки, 36-річний Крістіан Мовіо, був легко поранений в плече і знаходиться в лікарні.

Міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті заявив, що він уже говорив з офіцерами і планує в найближчі дні «особисто прийняти їх»:

«Ці двоє видатних людей, дуже молодого віку, які просто виконували свій обов’язок, зробили виняткову послугу для спільноти.

Це був найбільш розшукуваний чоловік у Європі, і ми відразу опізнали і нейтралізували його. Це означає, що наша безпека добре працює».

«Італія вдячна їм. Завдяки таким людям, як вони, італійці матимуть ще щасливіше Різдво», — додав Мінніті.

У той же час в Італії шеф поліції Франко Габріелла сказав, що він «пишається їхнім професіоналізмом», а поліції Берліна у Twitter подякувала цим двом чоловікам.

Прем’єр-міністр Джентілоні, який, як і Ската, є новачком на своїй посаді, високо оцінила «видатну мужність і професійну майстерність» офіцера.

І навіть екс-прем’єр Ренці віддав належне у Facebook, назвавши поліцію Італії «серед кращих у світі».

Персональна сторінка Луки Ската у Facebook була з сьогоднішнього ранку буквально переповнена похвалою: не лише Мілан чествував свого героя, а й люди з усього світу надіслали свої подяки — і побажання до Різдва.

Крім того, у соціальній мережі були створені кілька груп із закликами «Дайте Луку Ската медаль» і «Лука Ската: Глобальний герой».