Французькі поліцейські домоглися права стріляти по злочинцях

Французька поліція / Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Нові правила стрільби по злочинцях і з метою самооборони визначає законопроект, який 21 грудня затвердила Рада міністрів Франції. Цією реформою влада відповіла на рух протесту правоохоронців, який почався після зухвалого нападу на поліцейські патрулі в паризькому передмісті 8 жовтня. Законопроект надійде в парламент Франції вже в січні 2017 року, повідомляє агентство RFI.

Вже давно французькі поліцейські висловлювали невдоволення законодавством, яке визначає їхнє право на застосування табельної зброї. Як це не парадоксально звучить, відкриваючи вогонь по озброєному злочинцеві для самооборони, співробітники поліції у Франції підпорядковуються рівно тим же правилам, що й пересічні громадяни, які мають право на володіння зброєю.

Французький Кримінальний кодекс дозволяє застосовувати зброю з метою «правомірного захисту». Закон визначає умови такого захисту — необхідність, пропорційність і одночасність. Оцінку законності застосування зброї для захисту в кожному окремому випадку дає суд. Судова ж практика настільки сувора, що змушує поліцейських стріляти лише у виняткових випадках, ризикуючи при цьому життям.

Як зізнався France-Presse 32-річний страж закону зі стажем: «Сьогодні я не відчуваю страху, коли в мене стріляють, але боюся юридичних наслідків, якщо відкрию вогонь у відповідь. Мене більше лякає питання про те, чи маю я право діставати пістолет».

З новою силою співробітники поліції зажадали розширити право застосування зброї в жовтні цього року. Майже три тижні в Парижі та інших великих містах країни проходили акції протесту правоохоронців. Чашу терпіння охоронці порядку переповнив інцидент 8 жовтня в паризькому передмісті Вірі-Шатійон, де група з 10-15 осіб напала на два поліцейських екіпажі: їхні машини закидали пляшками з горючою сумішшю, а самих поліцейських побили. Двоє отримали серйозні опіки, а 28-річний співробітник обгорів на третину і кілька днів перебував між життям і смертю.

Це кричуще свавілля вивело поліцейських на вулиці під гаслом «Дістало!». Протестуючі правоохоронці зажадали нарешті дати їм права на ефективний захист проти знахабнілих злочинців.

Уряд Франції підкреслює: новий закон не дасть силовикам права стріляти без розбору, не боячись наслідків. У законопроекті прописано принцип «пропорційності» при застосуванні зброї. Вогонь дозволено відкривати лише у відповідь на серйозну загрозу.