У Нігерії звільнили понад 20 заручниць, викрадених у 2014 році

За словами прес-секретаря Президента Нігерії Шеху Гарба,, в ході операцій, проведених за останній місяць в штаті Борно, з полону бойовиків угруповання звільнили понад дві тисячі осіб, повідомляє видання Anadolu.

Звільнені дівчинки були викрадені «Боко Харам» в 2014 році разом з іншими 276 ученицями під час нальоту на одну зі шкіл міста Чібок штату Борно. 57 з них тоді вдалося втекти з полону, доля інших 219 залишалася невідомою.

Угруповання «Боко Харам» активно діє на території Нігерії з 2002 року. У 2009 році після смерті лідера угруповання Мухаммеда Юсуфа «Боко Харам» ініціювала в країні великомасштабні безлади. В результаті загинули 17 тисяч осіб.