В Іспанії троє дітей провели чотири дні в будинку з трупом матері

В Пальма-де-Майорка троє дітей провели чотири дні в своєму будинку з їхньою померлою матір’ю. У заяві поліції вказано, що брати і сестри, віком 5, 10 і 11 років, зрештою наважилися вийти на вулицю, щоб звернутися за допомогою, повідомляє The Local.

Вони наблизилися до муніципального садівника, який працював неподалік їхнього будинку і сказали, що не їли протягом декількох днів, оскільки були «не в змозі розбудити» свою матір, яка лежала в ліжку.

Влада підозрює, що жінка, віком 40 років, померла з «природних причин» уві сні, але очікують результатів патоморфологічної експертизи.

Жінка була ідентифікована як громадянин Нігерії, але всі троє дітей народилися в Іспанії.

Діти тепер перебувають під опікою соціальних служб, в той час як влада намагається знайти їхніх родичів.