Білорусь висловила офіційний протест через заяви російського вченого

МЗС Білорусі висловило офіційний протест Москві у зв’язку висловлюваннями глави Російського інституту стратегічних досліджень (РІСД) Леоніда Решетнікова, повідомляє Informing.

У ЗМІ з’явилися посилання на висловлювання директора інституту про те, що білоруська мова, на його думку, була створена в 1926 році. Посилається вчений на постанову оргбюро ЦК ВКП (б). Також було додано, що існування незалежної Республіки Білорусь «спотворює історію».

Відео з висловлюваннями Решетникова розміщене в Мережі.

Представники відомства закордонних справ Білорусі відзначили, що «було дано принципову оцінку щодо необґрунтованості по суті і категоричної неприйнятності за формою подібних заяв».

У прес-службі МЗС додали, що сьогодні, 22 грудня, в міністерство був викликаний радник-посланник посольства Росії в Білорусі Вадим Гусєв.