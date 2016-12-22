США повернуть Японії частину територій на півночі острова Окінава

Командувач контингентом США на Окінаві Лоуренс Ніколсон припустив, що в майбутньому американці продовжать політику повернення земель японській владі.

Поверненню підлягають чотири тисячі гектарів - ці території входять до складу так званого північного тренувального полігону, на якому розташовані американські військові об'єкти. Як пише ТАРС, військовим плацдармом США в східній Азії Окінава стала після війни, це положення збереглося і після 1972 року, коли острів повернули Японії. Зараз тут знаходяться три чверті всіх об'єктів Америки в Японії. Договір про повернення цих територій був підписаний ще 20 років тому, проте через шість років його реалізація була відкладена на невизначений термін. Тепер всі необхідні для передачі процедури завершені, - йдеться в офіційній заяві командування американським контингентом на Окінаві. Військові впевнені, що скорочення тренувального полігону не вплине на здатність працювати з японською владою.