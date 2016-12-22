Гроб Господній покажуть всім бажаючим вперше з XVI століття

Гроб Господній в Єрусалимі вперше за півтисячоліття буде доступний погляду всіх бажаючих. Завісу таємниці привідкрили, коли всі шість християнських конфесій, які спільно володіють храмом, дали добро на розкриття гробниці. Після цього археологи і реставратори почали роботи. Уже зовсім скоро віруючі зможуть бачити святиню через спеціальне віконце, яке збираються зробити в захисній плиті, повідомляє РЕН.ТВ.

Уже більше місяця храм Гробу Господнього схожий на будмайданчик. Дослідження йдуть повним ходом. Сьогодні вчені в захваті від останньої знахідки - розп'яття, яке було закладено в каплиці при попередній реставрації на початку 19-го століття. До слова, саме з тих самих пір представники різних християнських конфесій не могли домовитися між собою і підтримували статус кво - нічого не можна міняти всередині храму. Але ігнорувати далі стан було неможливо.

"Головною небезпекою була деформація каплиці через зміщення грунту і вологості. Англійці свого часу встановив металевий каркас, який вже давно заіржавів. Ми його замінимо в кінці лютого", - розповів професор Антоній Моропулу.

Основну роботу з капітального ремонту Кувуклії виконує грецька сторона в особі Афінського національного археологічного інституту. У реставрації беруть участь понад 25 професорів п'яти факультетів і семи лабораторій. Всього ж над проектом працюють понад 50 науковців і реставраторів.

Незважаючи на початок реставрації, доступ для паломників не перекривають - це було умовою початку робіт. Люди, як і раніше, заходять в храм, щоб прикластися до головної святині християн. Тільки тепер можна не боятися, що купол впаде на голову. У справжню реставраційну лабораторію перетворилася навіть Латинська галерея під куполом храму.

"Кожна плита пронумерована. Бачите, тут була деформація плити, утворилися тріщини, деякі частини відвалилися. Ми все полагодимо, скріпимо спеціальним розчином і повернемо плиту назад. Це прекрасна робота, а й важка ноша. У нас немає права на помилку. Сподіваюся, Бог на нашому боці ", - розповіла доктор Катерина Деліга.

Роботи завершаться в березні, якраз до Великодня, але це далеко не закінчення реставрації. Фахівці залишаться спостерігати за храмом ще протягом кількох років, а поки розробляють план зміцнення підземних основ.