В Італії спадкоємець старовинного дворянського роду заарештований за вирощування конопель у замку

Італійська поліція заарештувала представника старовинного дворянського роду за звинуваченням у вирощуванні конопель на території свого замку в місті Санта-Марінелла (регіон Лаціо), повідомляє NewsRu.

33-річний князь Андреа Одескалькі вирощував 35 кущів конопель в теплиці, обладнаній в одному з приміщень замку. Висота рослин досягала метра. Поліція під час обшуку також виявила 114 грамів марихуани та сім грамів гашишу.

Замок в Санта-Марінелло був побудований у XVI столітті як частина оборонних споруд в околицях Рима. Сім’я Одескалькі придбала його в 1887 році. Зараз замок здається для проведення пишних весільних церемоній.

Синові знатного сімейства було пред'явлено звинувачення в зберіганні та виготовленні наркотичних речовин з метою їхнього збуту. Він був поміщений під домашній арешт до суду.

Рід Одескалькі відомий з XIII століття, з нього вийшли кілька кардиналів і один Папа Римський, обраний на престол в 1676 році. У XIX столітті представники роду перебралися в Угорщину. Зараз існують дві лінії роду — італійська та угорська. Глава сімейства традиційно носить титул князя Одескалькі і Бассано, герцога Сірмії.

Про іншому гілку роду Одескалькі в місті Браччано ЗМІ багато писали кілька років тому в зв'язку з тим, що там в 2006 році відбулося весілля двох голлівудських знаменитостей (нині вже розведених) — Тома Круза і Кеті Холмс.