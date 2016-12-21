ООН направить 20 спостерігачів на схід Алеппо

ООН направить в східні райони Алеппо 20 експертів для моніторингу евакуації в східній частині міста, повідомив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, інформує агентство Anadolu.

За його словами, частина спостерігачів ООН вже знаходяться на пропускному пункті Рамуссен і можуть стежити за евакуацією, яку проводить Сирійський Червоний півмісяць і Міжнародний Комітет Червоного Хреста разом із ООН.

За приблизними підрахунками, з 15 грудня зі східних районів Алеппо евакуйовані близько 25 тисяч осіб, які направлені в райони Атаріб і Сармаду.

Дюжаррік зазначив, що в підконтрольних режиму Асада районах Сирії вже перебувають понад 100 осіб.

Вранці 21 грудня через населені пункти Фуа і Кефрейа виїхали 20 автобусів.

За його словами, в Алеппо евакуації очікують тисячі осіб, але в ООН більше стурбовані тим, що їм тривалий час не надходить гуманітарна допомога.