У московському метро просто в тунелі почав розвалюватися поїзд

Інцидент стався на Люблінсько-Дмитрівській лінії Московського метрополітену, повідомляє видання «УзнайВсе».

У потягу, який в цей момент знаходився на перегоні між «Чкаловскою» і «Стрітенським бульваром», відвалилися кілька важливих деталей. Як повідомляється, на одному з вагонів потяга відірвалися струмоприймач і шланг пневмоприводу, причому в результаті також було пошкоджено контактну рейку.

Як розповіло журналістам джерело в метрополітені, деталі, що відвалилися, просто зруйнувалися під час руху.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.