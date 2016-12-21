У Мексиці вибухнув магазин піротехніки

Щонайменше, 26 людей стали жертвами потужного вибуху в одному з магазинів піротехніки поблизу Мехіко, повідомляє агентство Anadolu.

Згідно з відомостями місцевої поліції, вибух стався в районі Сан Пабліто, що за 32 км від столиці. Поранено до 70 осіб.

Ці дані постійно уточнюються — на місці вибуху працюють лікарі і рятувальники.

Що стало причиною трагедії — поки не з'ясовано. Однак подібні інциденти в Мексиці трапляються регулярно.