Чеському президенту підвищать зарплату

З 2017 року зарплати чеських політиків, котрі обіймають найвищі державні посади, підвищаться на 8% — приблизно настільки ж, наскільки і в цьому році, повідомляє видання 420on.cz з посиланням на чеське Міністерстві праці та соціальної роботи.

Підвищення зарплат конституційних посадових осіб пов'язано як із загальним зростанням оплати праці в державному секторі, від величини якої безпосередньо залежать виплати політикам, так і зі збільшенням відповідної ставки — з 2017 року року вона підвищиться майже на 5 тисяч крон: до 65 733 крон.

Таким чином, зарплата звичайного сенатора чи депутата в Чехії без урахування премій і надбавок з наступного року підвищиться з 65 700 до 71 000 крон (2 600 євро), голови парламентського комітету — з 92 500 до 100 000 крон (3 700 Євро). Глави нижньої і верхньої палати парламенту, а також Прем'єр-міністр отримають надбавку в розмірі 14 300 крон — їхня зарплата складе 190 700 крон (7 000 євро). Зарплата Президента Чехії збільшиться з нинішніх 219 000 до 236 700 крон (8 800 євро).

У цьому році на зарплати вищих посадових осіб країни з бюджету було витрачено майже 5 мільярдів крон — це на третину більше, ніж у 2014-му.

За підсумками третього кварталу цього року середня зарплата в Чехії без урахування податків зросла на 4,5% і склала 27 220 (близько тисячі євро), в Празі — 34 512 крон (1 200 євро).

У цьому році уряд країни також підвищив зарплати вчителям, лікарям, медсестрам, працівникам поліції і держслужбовцям і пенсії пенсіонерам.​