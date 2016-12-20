ЗМІ: ІДІЛ тренує дітей для атак на європейські столиці

В Ісламській Державі (ІДІЛ) введена практика виховання дітей в умовах пропаганди жорстокості та екстремізму, інформує TheUK.one.

Хлопчиків і дівчаток готують для війни на передовій в Сирії та Іраку, стверджує видання «Independent» з посиланням на джерела у військових колах. Офіційні представники військових відомств заявляють, що це спроби «створити нове покоління терористів».

Також є докази, що ІДІЛ активно рекрутує дітей із західних країн, щоб потім влаштовувати атаки в європейських столицях, або щоб поповнювати ряди своїх військ на Близькому Сході.

Близько 50 тисяч дітей зараз перебувають на лінії фронту. Вони захищали Ракку — столицю Ісламської Держави — і допомагають обороняти іракський Мосул від сил коаліції. Більше 300 дітей загинули в боях. Їх використовують як майбутніх «смертників».

За останньою інформацією, 50 дітей і молодих людей з Великобританії приєдналися до ІДІЛ в 2016 році. Так, у Німеччині був арештований 12-річний хлопчик, який намагався закласти бомбу на Різдвяній ярмарці.