Виробника знеболюючого Nurofen оштрафували за введення в оману споживачів
Австралійський суд оштрафував Nurofen на 4.4 мільйона долларів.
В Австралії федеральний суд прийняв рішення про збільшення штрафу для виробника знеболюючого препарату після подачі апеляції з боку комісії із захисту споживачів і конкуренції, повідомляє Australia-News.
Австралійський суд збільшив штраф для виробника «Nurofen» з 1,3 мільйонів доларів до суми в 4,4 мільйона доларів.
Причиною для судового розгляду стало рішення австралійського суду про те, що лінійка знеболюючих препаратів проти різних видів болю мала ідентичний склад і вводила споживачів в оману.