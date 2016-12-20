Виробника знеболюючого Nurofen оштрафували за введення в оману споживачів

В Австралії федеральний суд прийняв рішення про збільшення штрафу для виробника знеболюючого препарату після подачі апеляції з боку комісії із захисту споживачів і конкуренції, повідомляє Australia-News.

Австралійський суд збільшив штраф для виробника «Nurofen» з 1,3 мільйонів доларів до суми в 4,4 мільйона доларів.

Причиною для судового розгляду стало рішення австралійського суду про те, що лінійка знеболюючих препаратів проти різних видів болю мала ідентичний склад і вводила споживачів в оману.