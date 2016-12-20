Чотириметрова акула напала на туриста в ПАР

Інцидент, який ледь не закінчився трагедією, стався на південному заході ПАР, в районі курорту Плеттенберг-Бей, повідомляє видання eg.ru.

На туриста, який плавав з друзями на каяках, напала чотирьохметрова акула. Товариші знаходилися на відстані 400 метрів від берега, коли на човен 55-річного Бена Сворта буквально налетів хижак. Чоловік розповів, що удар був такої сили, що його викинуло з плавзасобу у воду.

На щастя, відпочивальник не постраждав, чого не скажеш про каяк, який отримав серйозні пошкодження. Рятувальники відзначили, що тварина, яка напала на Сворта, скоріше за все, була білою акулою. Вони сповістили про те, що трапилося, всіх відпочивальників, порекомендувавши їм поводитися обережно.