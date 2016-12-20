Австрійська поліція викрила мережу контрабандистів людьми, які діяли через Балкани та Україну

Мігранти туляться в маленькому човні в Середземному морі. / Фото: UNHCR/L.Boldrini

Поліція в Нижній Австрії ліквідувала злочинне угрупування, яке займалося контрабандою людей і за останнє десятиліття заробило близько 15 мільйонів євро, відправляючи мігрантів до Відня на човні, літаку і по землі — часто в найжахливіших умовах, повідомляє The Local. Так, в одному з недавніх випадків семеро людей були ув’язнені протягом чотирьох днів у цистерні з літром води.

Турецька банда використовувала «три маршрути незаконного переправляння людей через Балкани та Україну до Відня», розповів очільник поліції Нижньої Австрії Франц Прухер.

Вітаючи поліцію за їхню роботу, австрійський міністр внутрішніх справ Вольфганг Соботка зазначив: «наша стратегія міжнародних мереж є найуспішнішою зброєю в боротьбі проти цієї мафії». Поліцейські з Угорщини та Сербії також допомогли розшукати безжалісну банду.

Десять осіб турецького походження були затримані за перевезення мігрантів і біженців з Сирії, Іраку, Афганістану і Пакистану.

Деякі з цих мігрантів згодом були незаконно перевезені з Відня далі — в Німеччину, Швецію та Францію.

Соботка розповів, що тисячі економічних мігрантів, в основному молодих чоловіків, залишилися в Австрії.

Три члени банди все ще в бігах — це турецькі чоловіки віком 30, 48 і 50 років — які, як вважають, організовували транспортування зі Стамбула до Відня, і отримували більшу частину прибутку.

«Ці люди не піклуються про кордони, про закони, вони мають справу тільки з прибутком, і абсолютно байдужі до людських страждань», — зазначив Prucher.

Ще один учасник банди, 39-річний косовар, був заарештований в Македонії за звинуваченнями у вербуванні контрабандистів для банди і організації нових маршрутів.

Соботка наголосив, що банди контрабандистів людьми тепер мають можливість заробляти гроші «значно більші того, що дозволяє незаконна торгівля наркотиками», і закликав до повного закриття балканського маршруту мігрантів, що дозволить ліквідувати бізнес-моделі контрабандистів людей.