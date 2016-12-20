Водія вантажівки, який протаранив ярмарок в Берліні, вдалося затримати завдяки одному з постраждалих

Водія вантажівки, який протаранив різдвяний ярмарок в Берліні, вдалося затримати завдяки зусиллям одного з потерпілих, передає RT. Відзначається, що чоловік переслідував злочинця протягом двох кілометрів.

Співробітники правоохоронних органів Німеччини повідомили, що людина, яка загинула в кабіні вантажівки під час наїзду на відвідувачів різдвяного ярмарку на Брайтшайдплатц в Берліні, не керувала транспортом.

Відзначається, що водій, який спробував сховатися з місця інциденту, був схоплений поліцейськими. За інформацією німецьких ЗМІ, виконавцем теракту став виходець з Афганістану чи Пакистану.

Раніше він потрапляв в поле зору поліції за скоєння кримінальних злочинів невеликої тяжкості. Також правоохоронці повідомили, що вантажівку зловмисники могли викрасти в Польщі.

За останніми даними, жертвами нападу стали 12 осіб. Ще 48 перебувають в лікарнях, деякі з них із серйозними травмами.