Кривава трагедія у Берліні: вантажівка врізалась у натовп

Щонайменше 12 осіб загинуло, ще кілька десятків зазнало поранень унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей, що відвідували Різдвяний ярмарок у Берліні. Це сталося у західній частині міста. Ринок розташований на Брайтшайдплатц поруч з меморіальною церквою кайзера Вільгельма неподалік від берлінського зоопарку.

Згідно з повідомленням берлінської поліції у мережі Twitter, є підозра, що вантажівку вкрали.

На відео, що транслювалося з місця трагедії, було видно перевернуті ятки та тіла поранених на землі.

Невдовзі по інциденті поліція заявила, що затримала підозрюваного водія вантажівки. Усередині перебувала ще одна людина, яка загинула. Машина мала польські реєстраційні номери.

За повідомленням Аріеля Журавського, що володіє фірмою-власником вантажівки, за кермом цього дня був його двоюрідний брат. За даними системи супутникової навіґації, після 15 години було зроблено кілька спроб завести двигун. Журавські каже, що о 19.30 машина рушила, хоча не повинна була залишати Берлін цього дня. Виглядає на те, що хтось намагався навчитися вести цю вантажівку.

У міністерстві внутрішніх справ Німеччини наразі достеменно не підтверджують, що наїзд було вчинено навмисно, або що це був терористичний напад. Поліція закликає мешканців Берліна залишатися вдома і не виходити на вулицю.

Події у Берліні нагадують схожий випадок, що стався 14 липня у французькій Ніцці, коли чоловік скерував вантажівку у натовп людей, які прийшли подивитися феєрверк із нагоди Дня взяття Бастилії. Тоді загинули понад 80 людей. Відповідальність за той напад взяло на себе угруповання “Ісламська держава”.

Очевидець описав момент, коли вантажівка врізалася у Різдвяний ринок у Берліні. За його словами, машина в‘їхала на ринок і просто пішла по людях.

Свідок, що побажав лишитися неназваним, заявив, що також бачив, як водій вантажівки втікав із місця інциденту.

“Вантажівка приїхала туди і пішла просто на людей. Я був тоді отам. Я бачив, як вона їхала, а потім водій побіг. Я почув постріли. За дві хвилини з‘явилася поліція і взяла вантажівку під контроль”.

“Ми вже йшли звідси, коли в‘їхала велика вантажівка. Вона пройшла просто повз мене, повз мою дівчину. За три метри від мене і за п‘ять – від моєї дівчини. Вона пройшла через вхід, ударила по бар‘єрах і проминула нас,” – розповів турист з англійського міста Бірмінґема.