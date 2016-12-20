США: колегія виборників обрала Трампа президентом
Результат буде офіційно оголошений 6 січня на спеціальній спільній сесії Конґресу.
Колегія виборників США формально обрала Дональда Трампа 45-м президентом країни. Мільярдер, що виступав кандидатом від Республіканської партії, одержав 304 голоси виборників проти 227 голосів у Клінтон.
Аби одержати президентську посаду, потрібно 270 голосів. Трамп набрав їх уже по тому, як проголосували виборники штату Техас.
Результат буде офіційно оголошений 6 січня на спеціальній спільній сесії Конґресу.
Суперниця-демократка Гілларі Клінтон набрала на виборах 8 листопада майже на 3 мільйони голосів більше, ніж Трамп. Проте голоси за останнього розподілилися рівномірніше за штатами, і він зміг забезпечити собі більшу підтримку колегії виборників.
Як стало відомо, двоє виборників від штату Техас, що зобов‘язалися голосувати за Трампа, проголосували за інших республіканців: Роні Пола та Джона Кейзіка.
Натомість відразу 5 виборників, що мали голосувати за Клінтон, віддали голоси іншим кандидатам.