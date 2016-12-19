Вантажівка врізалася в намети на різдвяній ярмарці в Берліні

. / Фото: Reuters

У поліції повідомили про 9 загиблих і близько 50 поранених, повідомляє агентство RFI.

Поліція схиляється до версії теракту. Агентство DPA теж пише про можливий теракт. На відеотрансляції, яку ведуть в Facebook місцеві жителі, видно, що вантажівка зруйнувала кілька торгових наметів. На місце прибули численні машини швидкої допомоги. Відвідувачі ярмарку евакуйовані.

Агентство AFP з посиланням на твіттер берлінської поліції повідомило, що число загиблих досягло дев'яти. Раніше повідомлялося про дві жертви.

Крім того, місцеві ЗМІ пишуть, що водієві вантажівки вдалося втекти.

Згодом агентство Reuters повідомило, що німецька поліція заарештувала підозрюваного недалеко від місця трагічного інциденту і розслідує, чи був він водієм.

Пасажир, який перебував у вантажівці, загинув під час аварії.