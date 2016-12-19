Жителька Швейцарії віднесла до поліції 50000 франків, які знайшла на вулиці

Франки / Фото: Fabrice Coffrini/AFP

22-річна жінка довела свою чесність у вівторок, коли знайшла набитий готівкою конверт на землі в швейцарському місті Базель, повідомляє The Local.

Жінка віднесла 50000 швейцарських франків ($ 48600) в найближчу поліцейську дільницю.

Звертаючись до преси, представник поліції Базеля зазначив, що власникові готівки пропонується повідомити про себе, але йому доведеться довести, що готівка належить саме йому.

Тому поліція не видаватиме ніяких подробиць знахідки.

Як завжди в подібних випадках у Швейцарії, жінка, яка передала в готівку, повинна отримати винагороду в розмірі десяти відсотків від загальної суми знайденого.

Якщо власник не з’явиться протягом року, вона може тримати всю суму, сказав прес-секретар. Проте посадовець не радить витрачати всю суму відразу: відповідно до швейцарського законодавства, власник має п'ять років, щоб вимагати їх назад.