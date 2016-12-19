Бельгійські туристи вкрали ясла немовляти Ісуса в Італії

Троє бельгійських туристів, які прибули до Італії, щоб провести відпустку на схилах Мадезімо (провінція Сондріо), потрапили під суд за крадіжку з різдвяних ясел дерев’яної статуї немовляти Ісуса, повідомляє EuroMag.

Відразу після крадіжки повідомлення з'явилося на сторінці Facebook міста, трохи пізніше менеджер готелю, де зупинилися туристи, помітив, як ті принесли статую немовляти в номер і повідомив поліції про її місцезнаходження.

Бельгійці були заарештовані і отримали звинувачення в крадіжці за обтяжуючих обставин.